Путин оценил работу наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей"

НОВО-ОГАРЕВО, 26 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" отметил ценность участия в работе организации членов правительства и сотрудников своей администрации, которым приходится совмещать эти обязанности с напряженным графиком в рамках основой деятельности.

Подводя итоги заседания наблюдательного совета, которое продолжалось более двух часов, Путин поблагодарил участников за уделенное время. "Все они люди занятые, у них много текущей работы. Знаю, как напряженно они работают, говорю без всяких преувеличений, без всякой иронии, действительно с утра до ночи, что называется", - сказал президент.

Он заметил, что даже при такой нагрузке члены наблюдательного совета уделяют много внимания работе платформы. "Потому что все исходят из того, что это очень важное направление работы. Она охватывает большое количество людей", - пояснил глава государства. Он выразил надежду, что работа по развитию платформы будет продолжена.

В наблюдательный совет АНО "Россия - страна возможностей", в частности, входят вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, министры Сергей Кравцов и Валерий Фальков, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, помощники главы государства Андрей Фурсенко и Максим Орешкин, а также глава Сбербанка Герман Греф, руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, руководитель Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, глава Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев. Председательствует в наблюдательном совете президент РФ Владимир Путин.