Захарова: зарубежные правительства "выстраиваются в очередь" за российской вакциной

"Спутник V" себя показал не просто в течение месяца или двух, а на протяжении длительного времени. К нему проявили интерес даже те, кто отрицал [эффективность вакцины], а многие даже насмехались над этим за рубежом. Теперь они стоят в очереди, - подчеркнула дипломат. - Я вам об этом говорю со знанием дела. Не из газет и журналов, а из официальной переписки наших посольств с зарубежными правительствами, которые читаю каждый день. Действительно, это так и есть: в очередь записываются для того, чтобы либо совместно производить, либо закупать".

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Ее эффективность на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале "Лансет". "Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по числу полученных одобрений государственными регуляторами. На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрировали более чем в 50 странах с общим населением свыше 1,3 млрд человек.