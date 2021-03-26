Памятник Елизавете Глинке установили в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 марта. /ТАСС/. Памятник Елизавете Глинке, более известной как доктор Лиза, открыли в детском клиническом санатории Минобороны РФ в Евпатории. Об этом сообщил ТАСС руководитель учреждения Юрий Пономаренко.

"Памятник открыт, это бюст, изготовленный в рамках проекта "Аллея российской славы". Было много людей - представители власти, фонда "Справедливая помощь Доктора Лизы", наши сотрудники, пациенты, много детей", - сказал собеседник агентства.

На минувшей неделе памятник Глинке открыли в подмосковном Красногорске. Скульптура появилась у центра "Созвездие", где проходят реабилитацию дети, пострадавшие от боевых действий в Донбасcе. Ранее также сообщалось, что в 2021 году памятник Глинке появится в одной из школ Новосибирска.

В 2007 году Елизавета Глинка основала общественную организацию, чтобы помогать людям, оказавшимся в трудной ситуации, - бездомным, одиноким пенсионерам и инвалидам, неизлечимо больным, пострадавшим от войн, стихийных бедствий, семьям, находящимся в зонах чрезвычайных ситуаций. Она трагически погибла в авиакатастрофе над Черным морем 25 декабря 2016 года, доставляя в Сирию гуманитарную помощь. В марте 2018 года соратники, друзья и близкие Глинки учредили фонд "Доктор Лиза", чтобы продолжить ее дело.