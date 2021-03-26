Исследование: каждого второго пользователя хоть раз взламывали в социальных сетях

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Каждого второго пользователя хоть раз взламывали в социальных сетях. Об этом говорится в исследовании международного разработчика антивирусного программного обеспечения Eset, в котором приняли участие более тысячи респондентов в городах-миллионниках РФ.

"Исследование показало, что каждый второй пользователь хоть раз становился жертвой взлома в соцсетях. Вторым по частоте инцидентом, с которым приходилось иметь дело пользователям, стала утечка персональных данных, за ней следует шантаж мошенниками. Реже, но все-таки происходят кражи денег с карты (в 8% случаев) <…>. Эксперты связывают такие проблемы с низким уровнем цифровой грамотности граждан", - сообщают в компании.

Отмечается, что россияне не всегда контролируют информацию, которой они делятся в интернете. Например, 41% респондентов дают приложениям доступ к геолокации, а 35% опрошенных используют основную/зарплатную банковскую карту для покупок в интернете. Еще треть пользователей позволяют сторонним сайтам и соцсетям собирать их данные. Также жители РФ признались, что иногда публикуют фотографии документов, билетов и чеков, пересылают пароли в электронной почте/мессенджерах и отправляют общедоступные ссылки на документы.

"Аналитики также узнали, с чем больше всего боятся столкнуться пользователи в интернете. Оказалось, что подавляющая часть опрошенных (63%) боится кражи денег с банковских карт, а также утечки персональных данных (53%). При этом более 60% респондентов используют на устройствах бесплатные антивирусы и программы VPN, что часто становится причиной утечки личной информации", - поясняют в Eset.

По данным опроса, 44% респондентов волнует информационная безопасность в сети. При этом, женщины обеспокоены данным вопросом сильнее, чем мужчины. Больше внимания кибербезопасности уделяют молодые люди (18-24) и представители старшего поколения (55-65), но тем не менее, почти треть (28%) пользователей рунета вопрос информбезопасности не беспокоит совсем.

Почти треть участников (31%) исследования сообщили, что не знают и не хотят знать, что происходит с их персональными данным. Большинство пользователей уверены, что их личные данные хранятся у провайдера и оператора связи (42%), остальные полагают, что они предоставляются в госструктуры или продаются приложениями.