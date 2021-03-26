Конкурс "Большая перемена" для студентов стартует в ближайшее недели

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко заявил, что студенческий вариант конкурса "Большая перемена" начнется в течение двух-трех недель.

"Большая перемена" [конкурс для школьников] стартует уже сегодня, и, думаю, что в течение двух-трех недель мы сумеем запустить такой же проект для студентов", - сказал Кириенко в пятницу в ходе онлайн-церемонии открытия конкурса для школьников.

По его словам, соответствующее поручение президента уже есть.

Первый конкурс "Большая перемена" прошел в 2020 году. В проекте приняли участие более миллиона старшеклассников, победителями стали 600 школьников. Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе Владимира Путина. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив.

АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы. Наблюдательный совет организации возглавляет президент.