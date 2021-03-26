Начался набор волонтеров для помощи в проведении онлайн-шествия "Бессмертного полка"

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" начало набор добровольцев для помощи в проведении онлайн-шествия "Бессмертного полка". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба движения.

"Из-за коронавируса многие привычные нам мероприятия перешли в онлайн-формат. Они были тепло приняты миллионами людей, поэтому сейчас, когда пандемия сбавляет обороты, мы решили не отказываться от них, а сделать хорошей традицией! Так, в режиме онлайн пройдет памятное шествие страны. И мы предлагаем всем желающим помочь в его проведении", - приводятся в сообщении слова руководителя "Волонтеров Победы" Ольги Амельченковой.

В пресс-службе уточнили, что в задачи волонтеров будет входить обработка присланных фотографий и данных для дальнейшего их включения в онлайн-шествие "Бессмертного полка". "Если вы бережно относитесь к истории и памяти, готовы пройти специальное обучение и помочь в проведении одного из главных проектов Дня Победы, то эта возможность именно для вас", - отмечается в пресс-релизе.

"Бессмертный полк" - общественная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. В рамках акции каждый год 9 мая или в ближайшие даты ее участники проходят колонной с фотографиями своих родственников-ветеранов.

В 2020 году общероссийская акция "Бессмертный полк" впервые полностью прошла в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса. Всего было получено порядка 3 млн заявок на участие в онлайн-шествии. Трансляция шествия "Бессмертный полк онлайн" проводилась на сайте polkrf.ru, а также в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", в онлайн-кинотеатре Okko.