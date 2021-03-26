На Кубани продлили режим повышенной готовности до 12 апреля

КРАСНОДАР, 26 марта. /ТАСС/. Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлили до 12 апреля, постановление подписано главой края Вениамином Кондратьевым, сообщили в пресс-службе администрации края в пятницу.

"Согласно документу, жители и гости, находящиеся на территории региона, по-прежнему должны использовать средства защиты органов дыхания в местах массового пребывания", - говорится в сообщении.

Кроме того, сохраняется требование о соблюдении социальной дистанции и режима самоизоляции, он распространяется на граждан, страдающих болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями. А также на граждан старше 65 лет.

По данным оперативного штаба края, в Краснодарском крае выявлено 41 815 случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии выздоровели 36 673 пациента.

С 22 марта в крае возобновили работу кафе и рестораны, расположенные в ТЦ и офисных зданиях, с 5 апреля количество зрителей в театрах, кинотеатрах, а также в домах культуры, на стадионах и спортивных объектах увеличат до 50% от вместимости залов, также будут возобновлены групповые тренировки и занятия спортом в фитнес-центрах.