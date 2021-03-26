РКН повторно требует снять ограничения с фильма "Ржев. 500 дней в огне" на Youtube

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Роскомнадзор (РКН) вновь потребовал снять ограничения с фильма "Ржев. 500 дней в огне" на Youtube. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Роскомнадзор направил в адрес компании Google LLC повторное требование в максимально короткие сроки снять возрастные ограничения с фильма "Ржев. 500 дней в огне", наложенные видеохостингом", - говорится в сообщении.

15 марта администрация Youtube отметила фильм как неприемлемый. Он был размещен на официальном канале российского СМИ "БелРос". В ответ на первое требование Google сообщил о наличии в видеозаписи контента, недопустимого для пользователей моложе 18 лет.

Как рассказали в пресс-службе, в письме в адрес администрации Google Роскомнадзор указал на отсутствие в фильме информации, запрещенной для распространения среди детей, и соответствие видеоматериала возрастной категории 16+. "Ограничения доступа к просмотру фильма подростков от 16 до 18 лет лишают их права на изучение героической истории своей страны, подвига советского народа в Великой Отечественной войне", - отметили в пресс-службе.

Роскомнадзор также подчеркивает, что распространение информации на территории России "регулируется российским законодательством, и иностранные интернет-сервисы должны неукоснительно соблюдать установленные в нашей стране требования к возрастным ограничениям".