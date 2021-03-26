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В УМВД Брянской области заявили об искажении слов генерал-майора о коррупции

Ранее СМИ начали активно цитировать слова Владислава Толкунова, сказанные в эфире одного из местных телеканалов, где он заявил, что "коррупция - важнейшая составляющая нашей работы"

ТАСС, 26 марта. Слова начальника УМВД Брянской области генерал-майора Владислава Толкунова о том, что коррупция является важнейшей составляющей работы ведомства, произнесенные во время выступления на местном телеканале, вырваны из контекста. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Ранее в СМИ начали активно цитировать слова Толкунова, сказанные в эфире на телеканале "Брянская губерния", где он рассказывает о работе регионального УМВД и, в частности, говорит, что "коррупция - важнейшая составляющая нашей работы".

"Понятно, что все это вырвано из контекста, смысл притянут за уши, всем понятно, что хотел сказать начальник", - сообщили в пресс-службе.

В начале марта ведомство опубликовало статистику, согласно которой в УМВД по Брянской области одни из лучших показателей в стране по раскрываемости преступлений, связанных с коррупцией, добавили в пресс-службе.

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