Эксперт заявил, что часть ограничений из-за пандемии останется в ближайший год-два

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Некоторые ограничения из-за пандемии, в том числе для путешествующих, останутся в ближайшие один-два года.

Об этом заявил в пятницу главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов в интервью радиостанции "Вести FM".

"Ближайшие год-два нужно будет соблюдать определенные ограничительные меры и осторожность, при путешествиях в том числе", - сказал он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 125,5 млн человек, свыше 2,7 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 4 501 859 случаев заражения, выздоровел 4 120 161 человек, умерли 97 017. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.