Патриарх Кирилл заявил, что РПЦ необходимо развивать отношения с исламом во всем мире

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал священноначалие Русской православной церкви развивать межрелигиозное взаимодействие с мусульманами во всем мире.

"Развитие отношений с исламским миром сегодня приобретает особую важность еще и потому, что попытки навязывания ложных ценностей, особенно в семейной сфере, являются общим вызовом и для нас, и для них. У нас много тем для совместной работы, и мы должны использовать общность интересов, возникающую из социального, политического, культурного контекста, в котором мы все сегодня находимся. Поэтому представляется необходимым развивать взаимодействие с исламом как в странах канонической ответственности Русской православной церкви, так и во всем мире", - сказал патриарх в пятницу на заседании Высшего церковного совета (ВЦС).

Перед лицом вызовов со стороны внерелигиозного мира, отметил патриарх Кирилл, для верующих важно укреплять солидарность, отстаивать право на свою веру и жизнь в соответствии с ее установлениями. "Пока сохраняется религиозная мотивация поступков людей, наши недруги, не разделяющие религиозных убеждений, будут пытаться использовать естественно существующие разногласия, чтобы стимулировать более глубокие разделения. Но вера призвана давать людям силы к созиданию, как то и происходит на протяжении тысячелетий. <...> Наполнение может быть разным, но сами рамки приемлемы для всех традиционных религий, - думаю, в этих рамках мы и должны работать", - добавил глава Русской православной церкви.

ВЦС является исполнительным органом РПЦ, действующим при патриархе Московском и всея Руси. Патриарх Кирилл выступил с инициативой о его создании в 2011 году. В компетенцию ВЦС, согласно положению о нем, входят координация деятельности синодальных и иных общецерковных учреждений, обсуждение текущих вопросов церковной жизни, принятие мер к исполнению определений поместных и архиерейских соборов и т. д.