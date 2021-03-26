ОНК Москвы договорилась с Духовным управлением мусульман о совместной помощи заключенным

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Руководство Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы договорилось о совместной помощи заключенным с Духовным управлением мусульман РФ. Об этом ТАСС рассказал председатель комиссии Георгий Волков.

Члены Общественной наблюдательной комиссии города Москвы во главе с председателем Георгием Волковым встретились с представителями Духовного управления мусульман Российской Федерации. "Со стороны Духовного управления мусульман РФ гостей принял заместитель председателя - руководитель аппарата Нуриманов Ильдар Анвярович. В ходе встречи стороны заключили соглашение о сотрудничестве", - сказал Волков.

По его словам, религиозный аспект является одним из основным в деле ресоциализации и реабилитации заключенных. "Немалое количество содержащихся в следственных изоляторах Москвы являются мусульманами. Для нас крайне важно взаимодействовать как с Духовным управлением мусульман РФ, так и с представителями всех конфессий. К слову, мы планируем заключить соглашения о сотрудничестве со всеми основными конфессиями", - сообщил председатель ОНК.

Он добавил, что на встрече стороны обсудили вопросы реализации прав лиц, содержащихся под стражей, на свободу вероисповедания в условиях пандемии. В рамках сотрудничества будет проведен ряд совместных мероприятий. Самые острые вопросы, связанные с защитой прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных, будут решаться в оперативном порядке.

"Надо отметить, что на сегодняшний день Духовное управление мусульман Российской Федерации ведет работу в 59 субъектах Российской Федерации. В большинстве регионов имамы-сотрудники централизованных и местных религиозных организаций посещают исправительные учреждения в своих регионах на постоянной основе, оказывают помощь осужденным в духовном окормлении, ресоциализации, проведении с осужденными религиозных обрядов, бесед и лекций религиозного характера", - заключил Волков.