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Россия может запретить на полгода вывоз китов, дельфинов и морских свиней

Минсельхоз подготовил соответствующий проект документа
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Минсельхоз РФ предложил на шесть месяцев запретить вывоз дельфинов, китов и морских свиней. Документ опубликован в пятницу на портале проектов нормативных правовых актов.

"Установить со дня вступления в силу настоящего постановления на сто восемьдесят дней временный запрет на вывоз из Российской Федерации товаров, предусмотренных кодом 0106 12 00 единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, в части китов, дельфинов и морских свиней (млекопитающие отряда Cetacea)", - следует из проекта документа.

Кроме того, Минэкономразвития необходимо уведомить Евразийскую экономическую комиссию о введении временного запрета, а также внести на ее рассмотрение предложение о введении временного запрета на вывоз.

Уточняется, что запрет предлагается ввести в соответствии со статьей 47 и приложением №7 к договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в целях необходимости охраны китообразных.

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