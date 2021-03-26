Пилотов совершившего жесткую посадку под Калининградом Ка-32 спас инспектор Росрыболовства

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Инспектор Росрыболовства спас командира экипажа и второго пилота вертолета Ка-32, совершившего в четверг жесткую посадку в Куршском заливе в Калининградской области. Он будет представлен к ведомственной награде, сообщается на официальном сайте ведомства.

"Инспектор Куршского отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства Алексей Вихров спас двух членов экипажа вертолета, потерпевшего крушение накануне вечером в Полесском районе Калининградской области. <...> Алексей Вихров оказался в непосредственной близости от места катастрофы и первым бросился оказывать помощь пострадавшим", - говорится в сообщении.

За спасение людей Алексей Вихров будет представлен к ведомственной награде.