Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 125 млн

ЖЕНЕВА, 26 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 125,16 млн, увеличившись за сутки более чем на 614 тыс., что является самым высоким показателем суточного роста заболеваемости с 24 января. Согласно опубликованным в пятницу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 9,3 тыс., превысив 2,74 млн.

По состоянию на 18:44 мск 26 марта в ВОЗ поступили сведения о 125 160 255 инфицированных и 2 748 737 умерших. Число заразившихся увеличилось на 614 570, умерших - на 9 396.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 44% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходятся на Европу (270 451), на втором месте - Северная и Южная Америка (211 620), на третьем - Юго-Восточная Азия (69 546).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 29 718 930. Далее следуют Бразилия (12 220 011), Индия (11 846 652), Россия (4 501 859), Франция (4 351 506), Великобритания (4 319 132), Италия (3 464 543), Испания (3 247 738), Турция (3 120 013), Германия (2 734 753), Колумбия (2 353 210) и Аргентина (2 269 877).