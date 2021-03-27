В Польше вступают в силу дополнительные меры борьбы с пандемией

"В последнее время мы наблюдаем заметный рост числа заражений, сопровождающийся увеличением числа занятых коек, аппаратов ИВЛ и прежде всего увеличением смертности. Нынешняя ситуация в Польше требует решительных действий. С субботы, 27 марта, мы вводим новые правила безопасности. Они будут действовать до 9 апреля, то есть охватят весь период пасхальных праздников (католическая Пасха отмечается в Польше 4 апреля). Помните, только солидарность и ответственность позволят нам победить COVID-19. Поэтому сведите к минимуму социальные контакты, если сможете, работайте удаленно, а предстоящие пасхальные праздники проведите в кругу своих домочадцев", - указано на официальном сайте правительства.

ВАРШАВА, 27 марта. /ТАСС/. Спустя менее недели после введения в Польше серьезных ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса власти республики пришли к выводу о необходимости ужесточения этого режима в связи с ростом заболеваемости.

Начиная с субботы в Польше приостанавливают работу мебельные и строительные магазины с площадью более 2 тыс. кв. м. Во всех магазинах может находиться ограниченное число покупателей: для общей площади до 100 кв. м - один человек на 15 кв. м, а для более 100 кв. м - один человек на 20 кв. м. Аналогичные правила будут действовать и в костелах.

Также работу вынуждены прекратить салоны красоты, парикмахерские и тату-салоны. Услугами яслей и детских садов смогут пользоваться только семьи медиков, солдат, полицейских и пожарных. В остальных случаях дети должны оставаться дома. Родителям будет выплачено дополнительное пособие.

Спортивные объекты в этот период будут доступны только для профессиональных спортсменов.

При этом ранее введенные в Польше ограничительные меры остаются в силе. Гражданам рекомендовано находиться дома и работать удаленно. По всей стране обязательно ношение масок, рестораны, кафе и бары работают только навынос. Приглашать в гости более пяти человек запрещено. С 20 марта в республике решено было вернуться к почти полному локдауну с закрытием объектов культуры, спорта и отдыха, магазинов в торговых центрах, за исключением продуктовых, хозяйственных и аптек, и переводом всех школьников на дистанционное обучение.

Действия правоохранительных органов

Введение в Польше уже третьего за последний год локдауна было встречено критически большой частью общества. Многие отказываются соблюдать ограничения. В этой связи министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский на пресс-конференции в пятницу выступил с предупреждением, что государственные органы в Польше будут решительно реагировать на нарушение введенных для борьбы с эпидемией коронавируса ограничительных мер. "Мы должны безоговорочно соблюдать обязанность ношения масок и социальную дистанцию", - указал он.

Главный комендант полиции Польши Ярослав Шимчик подчеркнул, что его ведомство систематически увеличивает число патрульных полицейских. "Контроль соблюдения ограничительных мер будет приоритетом каждого сотрудника польской полиции", - заверил он. По его словам, полицейские "будут использовать все предусмотренные законом средства", чтобы наказывать нарушителей.

Пересечение границы

С 15 марта прошлого года из-за коронавируса Польша закрыла въезд в страну из государств, не входящих в ЕС, без острой необходимости. Попасть в республику могут только иностранцы, являющиеся супругами или детьми польских граждан или находящиеся под постоянной опекой польских граждан, иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание на территории республики, право на работу или учебу в стране, а также представители дипломатического корпуса и члены их семей.

На данный момент все приезжающие в Польшу не на личном автомобиле должны проходить 10-дневную изоляцию. Это касается пассажиров самолетов, поездов и автобусов. От карантина освобождаются те, кто уже прошел вакцинацию от коронавируса или имеет справку о его отсутствии, полученную не ранее чем за 48 часов до приезда, а также ряд профессиональных категорий: дипломаты, рыбаки, моряки, водители грузового транспорта, медики, ученики и участники спортивных мероприятий.

На южной границе республики в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Чехии и Словакии теперь выборочно требуют предъявить отрицательные тесты на коронавирус. Их должны иметь все въезжающие. В противном случае следует отправиться на 10-дневный карантин.

Вакцинация

Вакцинация от коронавируса началась в Польше 27 декабря. За минувшие месяцы в страну поступило 6,5 млн доз вакцины американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американской фирмы Moderna, а также британско-шведской компании AstraZeneca. Более 5,5 млн доз уже использовано.

Число жителей Польши, сделавших первую прививку от коронавируса, превысило 3,6 млн. Вторую дозу препарата получили более 1,9 млн человек. Отмечается, что 6 561 дозу вакцины пришлось утилизировать. Побочная реакция была выявлена у 5 297 привитых.

В первую очередь в Польше вакцинировали медиков, потом - людей старше 70 лет и учителей. Сейчас наступила очередь людей с тяжелыми хроническими заболеваниями, людей старше 60 лет и военнослужащих. Как заверяют власти, инфраструктура республики позволяет делать ежедневно в четыре раза больше прививок, но из-за нехватки вакцин организовать это не удается.

По словам отвечающего за национальную программу вакцинации руководителя канцелярии главы польского правительства Михала Дворчика, на текущий год республика заказала 100 млн доз вакцин шести производителей, чего более чем достаточно для 38-миллионной Польши. Власти ожидают, что во втором квартале поставки вакцин ускорятся и к концу третьего квартала удастся привить всех желающих.

Статистика

Ситуация с распространением коронавируса в Польше в последние недели резко ухудшилась. Суточный прирост в пятницу превысил рекордную отметку в 35 тыс. новых случаев заражения. Всего начиная с 4 марта 2020 года, когда в республике был выявлен первый случай инфицирования коронавирусом, им заразились почти 2,2 млн человек, умерли 51 тыс., выздоровели 1,7 млн. За все время эпидемии в Польше было сделано более 11,6 млн тестов на коронавирус.

Пациентов с коронавирусом в польских больницах сейчас около 27,7 тыс., 2 730 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Более 461 тыс. человек находятся на карантине. На данный момент в стране имеются в общей сложности 37 тыс. коек для ковидных больных и 3,5 тыс. аппаратов ИВЛ. По словам представителей правительства, система здравоохранения для ковидных больных загружена на 75%.