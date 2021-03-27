Аномальное тепло ожидается в нескольких регионах России в ближайшие дни

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Аномально теплая погода ожидается в регионах Центрального, Северо-Западного, на юге Сибирского и Дальневосточного федеральных округов до конца марта. Температура будет выше нормы на 2-12 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На северо-западе будет высокая температура в ближайшие дни, в центре тоже высокая, но аномалии чуть поменьше. На юге Сибири и Дальнего Востока температура также выше нормы гораздо. Несколько дней назад она была точно такая же, как в центре европейской части России. Это нестандартно и удивительно - температура выше нормы на 7-9 градусов и в Забайкалье, и на юге Иркутской области, и в Амурской области, и в Хабаровском крае. В Якутске аномалии достигают 12 градусов", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в Москве и других городах ЦФО температура будет выше нормы на 2-5 градусов, в Санкт-Петербурге и городах Ленинградской области - на 6-7 градусов выше нормы.

Дневная температура в регионах на юге Сибири и Дальнего Востока будет в диапазоне 4-8 градусов тепла, во Владивостоке она будет достигать двузначных значений, отметил метеоролог.