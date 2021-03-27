Эксперты оценили вероятность мощных землетрясений в Японии в течение 30 лет в 80%

ТОКИО, 27 марта. /ТАСС/. Вероятность того, что в некоторых регионах Японии будут зафиксированы мощные подземные толчки в результате сильных землетрясений в ближайшие 30 лет, составляет выше 80%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в субботу японским правительственным комитетом по исследованию землетрясений.

В частности, речь идет о возможности мощных землетрясений вдоль разлома Нанкай в Тихом океане, а также в районе Курило-Камчатского желоба, которые могут произойти в ближайшие 30 лет. Согласно опубликованным данным, в результате этих землетрясений во многих регионах Японии существует высокая вероятность возникновения подземных толчков мощности "шесть, сильный" по шкале Японского метеорологического агентства. При такой мощности подземных толчков человек не в состоянии устоять на ногах, они также влекут за собой серьезные разрушения.

По данным правительственного комитета, в некоторых регионах страны вероятность возникновения таких подземных толчков составляет 80% и выше. В частности, речь идет о городе Нэмуро в северной префектуре Хоккайдо (вероятность 80%) и городе Митоси в соседней с Токио префектуре Ибараки (вероятность 81%). Во многих регионах этот показатель составляет 70% и выше. В правительственном комитете подчеркивают, что в Японии нет регионов, которые в перспективе не были бы затронуты мощными землетрясениями, и призывают местных жителей к бдительности и готовности.

В последние годы власти Японии активно предупреждают местных жителей о высокой вероятности землетрясения в разломе Нанкай, который расположен в Тихом океане к юго-востоку от центральной части острова Хонсю. По оценке правительства страны, это землетрясение может привести к гибели более 320 тыс. человек и нанести ущерб на сумму более $2,3 трлн. Стихийное бедствие способно затронуть 40 из 47 префектур Японии, где в результате землетрясения, удара цунами и последующих пожаров будет разрушено более 2,4 млн домов. Вероятность того, что подобная сейсмическая активность произойдет в ближайшие 30 лет, составляет около 75%. Согласно статистике, землетрясения магнитудой более 8 происходят в этом районе раз в 100-200 лет.