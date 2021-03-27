Эксперт: меры для приезжающих в Россию позволяют снизить риски завозных случаев COVID-19

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Меры, которые предприняты в России для приезжающих в страну из-за рубежа, позволяют существенно снизить риски появления завозных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил ТАСС замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"Сегодня Роспотребнадзором определен порядок пересечения границы Российской Федерации. <...> Эти меры позволяют существенно снизить риски завозных случаев", - сказал он.

Горелов отметил, что россияне, возвращающиеся из-за границы, обязаны в течение трех дней сдать ПЦР-тест на коронавирус и соблюдать карантин до получения отрицательного результата. Иностранцам же разрешено прилетать в Россию с уже отрицательным тестом на коронавирусную инфекцию.

В пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз находится в начале третьей волны распространения COVID-19.

В марте 2020 года РФ на фоне пандемии приостановила все коммерческие пассажирские рейсы за рубеж. Поэтапное восстановление международного авиасообщения началось летом прошлого года. Россия возобновила полеты в ряд государств: Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Сербию, Японию, на Мальдивы и Кубу. С конца декабря Россия приостановила до 16 апреля авиасообщение с Великобританией из-за распространения нового штамма вируса. Также было формально возобновлено авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами, однако пока ни одна из авиакомпаний РФ не объявила о начале полетов в эти две страны. С 8 февраля возобновлено авиасообщение с Сингапуром и Грецией, с 15-го - с Арменией и Азербайджаном.

В четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что Россия с 1 апреля возобновит регулярное пассажирское авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой.