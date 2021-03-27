В Приморье открылся центр сохранения и развития удэгейской культуры

ВЛАДИВОСТОК, 27 марта. /ТАСС/. Удэгейская община "Буа Хони" открыла в Красноармейском районе Приморья этнокультурный центр, где будут проводиться мастер-классы и уроки национального языка. В ближайшее время здесь ждут первых туристов из Владивостока и планируют разработать туристический маршрут по местам, где бывал ученый и исследователь Дальнего Востока Владимир Арсеньев, рассказала ТАСС председатель совета семейной общины Ольга Габова.

"Этнокультурный центр создан для сохранения и развития удэгейской культуры. Здесь мы будем шить, вышивать, заниматься удэгейским языком, обустроим выставку поделок, книжек. Такой центр поможет объединить удэгейцев", - сказала Габова, отметив, что центр доступен для всех местных жителей.

Она пояснила, что название центра - "Удиэ Паки ни" - переводится как "Удэгейский мастер". В нем также будут проходить репетиции творческих коллективов, мастер-классы по шитью удэгейской охотничьей обуви.

В воскресенье центр ждет первых туристов из Владивостока, для которых проведут экскурсию по району. Всего в Красноармейском районе четыре удэгейских общины, в которые входят примерно 140 человек.

В 2021 году планируется разработать туристический маршрут по следам путешествий Владимира Арсеньева, а также провести исследования, касающиеся национальности проводника и участника его экспедиций Дерсу Узалы. "Это будет научная работа по исследованию национальности Дерсу Узалы и создание экологической тропы в Красноармейском районе", - пояснила собеседница агентства. По ее словам, есть основания полагать, что Дерсу Узала был удэгейцем, а не нанайцем.

Советский географ, этнограф и писатель Владимир Арсеньев был одним из известнейших исследователей Дальнего Востока. В 1900-1920-х годах он возглавлял ряд экспедиций по северному и южному Приморью. Он описывал этнографию, историю и культуру народов Дальнего Востока, написал романы "По Уссурийскому краю" и "Дерсу Узала", который лег в основу одноименной экранизации Акиры Куросавы, повесть "Сквозь тайгу" и другие.