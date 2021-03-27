Бывший глава медрегулятора США считает, что коронавирус был создан в лаборатории

"Я все еще полагаю, что наиболее вероятной теорией для этого патогена из Уханя является то, что он выбрался из лаборатории <...> Это мое мнение, но я вирусолог и всю свою жизнь отдал вирусологии. Я не верю, что он каким-то образом передался от летучей мыши человеку и в тот момент стал одним из самых заразных вирусов, которые мы знаем", - сказал он.

Редфилд добавил, что в обычных условиях у вируса "уходит некоторое время, чтобы определить способ, как стать все более и более эффективным в плане передачи от человека к человеку", и сделал вывод, что для него все эти детали "не имеет биологического смысла". При этом в титрах телеканала отмечается, что бывший глава ЦПКЗ, занимавший эту должность при 45-м президенте США Дональде Трампе, не предоставил ни одного доказательства в поддержку своей теории.

Помимо этого Редфилд полагает, что распространение коронавируса нового типа началось в Ухане ближе к началу осени. "Я бы предположил, что передача вируса началась где-то в сентябре-октябре в Ухане. Это мои собственные ощущения, и только лишь мнение", - сказал он.