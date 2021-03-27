В Приморье актеры разработали образовательные проекты, приобщающие людей к театру

ВЛАДИВОСТОК, 27 марта. /ТАСС/. Театральные актеры во Владивостоке создали серию образовательных проектов, которые призваны помочь людям больше узнать о театре и приобщиться к этому искусству. В субботу, во Всемирный день театров, авторы рассказали ТАСС, как реализуют свои идеи.

Актер Приморского краевого драматического театра молодежи Герман Авеличев стал одним из создателей проекта ConverСатион - это серия видеоинтервью с приморскими актерами. "Уже выпущено семь интервью, мы видим постепенный прирост подписчиков на нашем YouTube-канале", - сказал он.

Над этим проектом работает команда из шести человек, которые отвечают за съемочный процесс, монтаж видео, подготовку интервью и фотооформление контента в социальных сетях. "Помимо часовых интервью мы снимаем короткие видео, эта часть проекта называется "Мысли вслух" и пользуются не меньшей популярностью. В будущем мы рассматриваем вариант съемки документальных видео о театрах Владивостока и планируем приглашать на интервью театральных деятелей из других городов, но для этого нам нужно найти спонсоров", - добавил Авеличев.

Проект пользуется поддержкой в театральной среде Владивостока. Театр молодежи и Приморский краевой драматический театр им. Горького бесплатно предоставляют помещения для съемок, а гостями новых выпусков хотят стать многие артисты.

О проекте для детей с ментальными нарушениями

С марта в приморском Театре молодежи проходит проект для детей с ментальными нарушениями "Я есть Я", где дети с ограничениями по здоровью занимаются музыкой, рисованием и игропластикой. Проект реализует Российский государственный институт сценических искусств (РГИСИ). Руководит программой актриса Мария Стратулат, которая с 2017 года работает с особенными детьми.

"Несколько лет назад меня пригласили работать в инклюзивную театральную студию, где занимались особенные дети. Проект был организован на средства гранта и завершился театральной постановкой, в которой участвовали ребята с ограниченными возможностями здоровья. Затем мы продолжили занятия, руководство Театра молодежи бесплатно предоставило нам помещение, такое решение принял директор театра Игорь Селезнев. Еще через несколько месяцев мы написали заявку в Фонд президентских грантов, в 2018 году основали студию "Особенные люди", - сказала актриса.

Многие из детей, которые раньше посещали студию "Особенные люди", теперь приходят на занятия по новой программе, аналогов которой нет на Дальнем Востоке. "Уникальность программы "Я есть Я" в том, что она рассчитана не только на детей, но и на их родителей, которым необходимо вспомнить о своих личных желаниях и эмоциях, а не жить только радостями и трудностями ребенка с ментальными нарушениями", - пояснила Стратулат.

Она отметила, что уже прошли четыре комплексных урока, во время которых актеры занимались с ребятами музыкой, рисованием и игропластикой. А в другом помещении с родителями занимался психолог. "Мы видим, как родители возвращаются к себе, они счастливы. Дети к системным занятиям еще не привыкли, но они приходят общаться и дружить", - отметила куратор программы, подчеркнув, что качество жизни ребят зависит и от эмоционального состояния родителей. Завершится проект в июле перфомансом и фотосессией, участниками которых станут особенные дети, их родители и педагоги.

О музыкальных уроках

Актер Денис Лашко начал писать песни в старших классах школы, а в последние годы его музыка звучит во многих театральных постановках во Владивостоке. Кроме того, он учит игре на некоторых музыкальных инструментах детей с особенностями развития. "В спектакле "С.О.Л.Ь." ребята из студии "Особенные люди" выходили на сцену и выступали, у них здорово получилось. Музыка помогает детям воспринимать мир. Они легко учатся - конечно, не игре на гитаре или духовых инструментах, но бубны и шейкеры для создания ритма осваивают успешно", - отметил актер.

По его словам, создание и исполнение собственных песен хорошо сочетается с работой актера. "В музыке, тем более самостоятельно написанной, нет рамок и ограничений, это позволяет реализовываться творчески. При работе над ролью, многое зависит от решений режиссера, репертуара и множества факторов, это задает направление и помогает раскрываться иначе. Эти процессы усиливают друг друга", - уверен актер.

Всемирный день театра отмечается 27 марта, начиная с 1961 года. Праздник отмечают все работники театра и любители искусства. Традиционным девизом Дня театра считается: "Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами".