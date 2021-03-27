В Якутии стартовала акция "Лыжня России"

ЯКУТСК, 27 марта. /ТАСС/. Всероссийская массовая гонка "Лыжня России" стартовала в субботу в местности Зеленый луг в Якутске, акция стала первым крупным массовым мероприятием на открытом воздухе в столице Якутии с начала пандемии. Об этом сообщил ТАСС руководитель управления физической культуры и массового спорта Арнольд Мохов.

Акция в республике проходит позже, чем в остальных регионах на Дальнем Востоке. Из-за аномально низких температур она традиционно начинается в марте.

"Акция "Лыжня России" в прошлом году не проводилась в Якутии из-за пандемии коронавируса. Сегодня это первое крупное массовое мероприятие для населения на открытом воздухе", - сказал Мохов, добавив, что участвовать может любой желающий.

Акция проходит во всех районах Якутии и, как правило, привлекает около 20 тыс. участников. В этом году сроки проведения - с 20 марта по 4 апреля. "Процедура записи участников стартовала также сегодня утром. Протяженность дистанций - от 1 до 5 км в зависимости от возраста и пола участника", - добавил собеседник агентства.

Учреждены специальные призы по номинациям "Самый пожилой спортсмен", "Самый юный спортсмен" и "Спортивная семья". На месте проведения работает пункт проката лыжных снаряжений.

Всероссийская гонка "Лыжня России" проходит в 39-й раз. Ее организаторами являются Министерство спорта РФ, Федерация лыжных гонок России и исполнительные власти субъектов РФ.