Источник: квалифкомиссия признала нарушения этики в действиях экс-адвоката Ефремова

"Квалификационная комиссия рассмотрела дисциплинарное дело адвоката Алёшкина и нашла нарушения в его действиях. Дело передано в совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга для рассмотрения заключения комиссии", - сказал собеседник агентства.

Сам Алёшкин не присутствовал при рассмотрении его дисциплинарного дела по причине болезни. Его адвокат Виолетта Волкова также не могла находиться на заседании из-за занятости в другом процессе, но ходатайствовала об отложении дела. "У всех есть право на защиту, у меня его нет. В судах болезнь является основанием для отложения, но в моем случае - нет. Печально", - сказал ТАСС Алёшкин.

Он предложил внести поправку в Кодекс профессиональной этики адвоката, чтобы при рассмотрении жалоб на адвоката палаты не могли выходить за пределы этих жалоб по аналогии с уголовным процессом. "В частности, в моем случае речь идет о том, что палата фактически ведет разбирательство в отношении меня не по доводам заявителя, а по собственной инициативе", - пояснил Алёшкин. Он сказал, что палата усмотрела нарушения уже после предоставления им соглашения с Ефремовым по его жалобе. Алёшкин считает, что такая поправка поможет устранить случаи сведения счетов наиболее влиятельными адвокатами со своими коллегами.

Совет примет решение о наказании для адвоката в случае согласия с выводами квалификационной комиссии. Согласно Кодексу профессиональной этики адвоката, к мерам дисциплинарной ответственности относятся замечание, предупреждение и прекращение статуса адвоката. В последнем случае совет палаты устанавливает срок от одного до пяти лет, по истечении которого нарушитель допускается к сдаче квалификационного экзамена на приобретение статуса.

Эффект Пашаева

Алёшкин стал третьим адвокатом, участвовавшим в деле Ефремова, в отношении которого возбуждено дисциплинарное дело. Александр Добровинский и Эльман Пашаев ранее лишились адвокатского статуса.

Ефремов подал две жалобы в Главное управление Минюста по Санкт-Петербургу и адвокатскую палату, в которых обвинил Алёшкина в самопиаре и нарушении договоренностей о "тишине в СМИ". Актер считает, что адвокат своими высказываниями наносил вред его репутации и действовал против его интересов, а не с целью его защиты. Также Ефремов написал в жалобе, что Алёшкин (которого без согласия актера нанял Никита Джигурда) убедил его, что будет заниматься только вопросом помилования. При этом на участие в кассационной инстанции актер его не уполномочивал, а договор подписал, не читая. В этой связи Ефремов считает, что договор заключен обманным путем, отзывает свою подпись под ним и просит считать его недействительным.

В свою очередь, Алёшкин сообщал ТАСС, что все комментарии журналистам были согласованы с Ефремовым, а право на общение со СМИ было изначально закреплено в соглашении. Он отмечал, что в поданной на него жалобе не упоминаются конкретные публикации, в которых он нарушил договоренность.

Алешкин вступил в защиту Ефремова 21 сентября прошлого года. 18 октября по требованию жены Ефремова переговоры с потерпевшими были прекращены. По словам Алёшкина, она заподозрила его в сговоре с представителем потерпевших Александром Добровинским. 16 ноября Ефремов снова подписал соглашение с Алёшкиным и в декабре вновь расторг договор в связи с нарушением договоренностей об условиях общения с журналистами, а также "тишины в СМИ".