Онищенко считает, что темпы вакцинации россиян от коронавируса нужно наращивать

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Доля привитых от коронавируса россиян все еще мала, необходимо как можно скорее провакцинировать 60-70 млн человек, сообщил бывший главный санитарный врач РФ, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

"Охват неудовлетворительный, надо срочно наращивать. <...> Для России [число провакцинированных] мало. 7 млн, или сколько у нас говорят, - это мало. Надо больше", - заявил он ТАСС. "Надо 60-70 млн привить", - пояснил он.

Для участия в шествии "Бессмертного полка", если акция в этом году пройдет в традиционном формате, нужно заблаговременно привиться, добавил Онищенко. "Давайте мы сначала привьемся.<...> Если все люди идут со свидетельством того, что они были привиты, то пожалуйста - пусть прогуляются от Динамо до Васильевского спуска, ничего тут страшного", - сказал он ТАСС, добавив, что эта рекомендация распространяется не только на столицу.

"Я допускаю вполне реальную мысль, что, если мы все наденем, а не просто обозначим маски, и будем идти не так плотно, как обычно, а с определенной дистанцией, можно даже и непривитому пройти. Но лучше, конечно, это сделать привившись", - дополнил он.

Онищенко напомнил, что в прошлые годы в столице в шествии принимали участие порядка 1 млн человек. "Для Москвы это каждый десятый. Наверное, это вполне реально - привиться. И на парад идут не по разнарядке райкома партии, а по своей воле. Если желающих будет много - пойдите сначала привейтесь", - добавил Онищенко.

Общероссийское общественное движение "Бессмертный полк России" ведет подготовку к проведению шествия в традиционном формате в мае 2021 года, сообщала 19 марта сопредседатель Центрального штаба движения Елена Цунаева. Руководитель движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова, в свою очередь, сообщила 25 марта, что окончательное решение о формате еще не принято.

"Бессмертный полк" - общественная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. В рамках акции каждый год 9 мая или в ближайшие даты ее участники проходят колонной с фотографиями своих родственников-ветеранов. В 2020 году акция впервые полностью прошла в дистанционном формате из-за пандемии. Всего было получено порядка 3 млн заявок на участие в онлайн-шествии. Трансляция шествия "Бессмертный полк онлайн" проводилась на сайте polkrf.ru, а также в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", в онлайн-кинотеатре Okko.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее сообщал, что до середины июля от коронавирусной инфекции планируется привить более 30 млн жителей РФ. Мурашко уточнил, что в целом в России планируется привить от коронавируса около 60% взрослого населения страны или 69,8 млн человек.