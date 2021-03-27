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Источник: в государственных вузах могут создать военные учебные центры

Обсуждается также их открытие в коммерческих учебных заведениях
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Военные учебные центры могут появиться во всех российских государственных вузах. Это предложение обсуждается со всеми силовыми ведомствами, рассказал ТАСС источник в силовых структурах.

"Военные учебные центры будут созданы во всех государственных российских вузах. Сейчас ведется проработка реализации данного предложения со всеми силовыми министерствами и ведомствами", - сказал собеседник агентства.

По его словам, обсуждается также открытие военных учебных центров в коммерческих вузах.

До 2019 года в вузах существовали параллельно военные кафедры и учебные центры, а также три программы обучения. В начале 2019 года их объединили в единые военные учебные центры, где готовят офицеров запаса и кадровых офицеров, а также рядовых и сержантов запаса. Сейчас в России при вузах работают около 100 военных учебных центров.

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