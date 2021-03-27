Коэффициент распространения коронавируса в России приблизился к единице

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу вплотную приблизился к единице, увеличившись до 0,99. В Москве он подскочил до 1,12, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Еще в одном из 10 регионов страны с наибольшим количеством заболевших, помимо Москвы, показатель превысил единицу - в Воронежской области, где он составил 1,02.

В остальных регионах коэффициент ниже. В Ростовской области он равен 1, в Красноярском крае - 0,99, в Нижегородской области - 0,96, в Иркутской - 0,95, в Архангельской - 0,94. В Санкт-Петербурге показатель составил 0,91, в Подмосковье - 0,9, в Свердловской области - 0,89, свидетельствуют подсчеты ТАСС.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.