Трехсторонняя комиссия поддержала изменения в закон о занятости населения России

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ поддержала изменения в закон о занятости населения. В частности, предлагается расширить банк общедоступных вакансий и выстроить единую технологию работы органов служб занятости, сообщили журналистам в субботу в секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой.

"Законопроект рассмотрен членами РТК и поддержан сторонами с учетом высказанных замечаний. Предложено представить проект закона в редакции, подготовленной ко второму чтению [в Госдуме] для рассмотрения на РТК", - говорится в сообщении.

Отмечается, что изменения устанавливают расширение банка общедоступных вакансий, закрепление обязанности центров занятости осуществлять регистрацию граждан в системе идентификации для подачи заявления в цифровом виде при отсутствии у гражданина подтвержденной учетной записи и разделение потоков граждан, обратившихся за содействием, в зависимости от их мотивации к трудоустройству.

Также предлагается выстраивать единую технологию работы органов службы занятости на всей территории страны в рамках единых стандартов качества предоставления услуг и систематизировать отношения центров занятости населения и заявителей. "Так, предусматривается ответственность граждан в случае получения пособия по безработице обманным путем, конкретизация периода выплаты пособия по безработице и стипендий для отдельных категорий безработных граждан, оказание финансовой помощи при постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход", - отметили в секретарите.