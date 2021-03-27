Путин заявил, что фестиваль Muus Ustar в Якутии открывает широкие возможности для молодежи

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам молодежного фестиваля Muus Ustar в Якутии. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Искренне рад, что сегодня в Якутии стартует новый, яркий и во многом уникальный проект, ведь необычный формат фестиваля, его мастер-классы, дискуссии и конкурсы открывают для юношей и девушек широкие возможности заявить о себе, о своих достижениях в профессии и творчестве, спорте и бизнесе, других сферах", - говорится в телеграмме.

Президент выразил уверенность, что фестиваль пройдет успешно и станет востребованной площадкой для общения активной и талантливой молодежи, а участие в этом мероприятии позволит его участникам приобрести полезный опыт и знания.

Первый молодежный фестиваль Muus Ustar проходит в формате онлайн и офлайн в Якутске 26-27 марта. Всего для участников будут доступны десять треков по таким направлениям, как бизнес, кинематограф и искусство, мультипликация и анимация, музыка, IT, спорт, киберспорт, танцы, путешествия, журналистика. В рамках фестиваля будет запущено мобильное приложение.

Объявлено участие олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой, актера театра и кино Данилы Козловского, рэпера Левана Горозии, актера Михаила Галустяна, директора киностудии "Союзмультфильм" Бориса Машковцева, танцора Антона Пануфника и др.