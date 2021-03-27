{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Блокировка Суэцкого канала

СМИ: застрявший в Суэцком канале контейнеровоз сдвинулся с места

С места происшествия вывезли около 20 тыс. тонн песка, сообщила газета The Jerusalem Post
© EPA-EFE/KHALED ELFIQI

ТАСС, 27 марта. Севший на мель в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given в ночь на субботу немного сдвинулся с места. Об этом сообщила в субботу со ссылкой на египетские источники израильская газета The Jerusalem Post.

На эту тему
Что известно об инциденте с контейнеровозом в Суэцком канале
Что известно об инциденте с контейнеровозом в Суэцком канале

По ее данным, это произошло после того, как с места происшествия было вывезено около 20 тыс. тонн песка.

Судно Ever Given, которое принадлежит японской компании Shohei Kisen и ходит под панамским флагом, во вторник перегородило одномагистральную южную часть Суэцкого канала из-за сильного ветра и песчаной бури, изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега русла. Попытки вытащить его с помощью буксиров не увенчались успехом. Был задействован земснаряд, с помощью которого из-под носа контейнеровоза извлечено более 17 тысяч тонн песка.

В пятницу продолжились работы по освобождению канала и постановке судна водоизмещением 220 тыс. тонн и длиной 400 м на фарватер. К операции по разблокировке привлечены сотрудники компании SMIT, специализирующейся на морских спасательных работах и входящей в концерн Boskalis. Кроме того, в ней задействована японская компания Nippon Salvage. Свою помощь предложили США и Турция.

 

Теги
Блокировка Суэцкого канала
Кубань предложила в программу кешбэка археологический и аграрный туризм для молодежи
В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко сообщили, что программу туристического кешбэка для школьников и молодежных поездок могут запустить этим летом
Читать полностью