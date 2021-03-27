Более 150 тыс. заявок поступило на конкурс "Большая перемена" в первый день регистрации

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Свыше 150 тыс. школьников подали заявки на участие в новом сезоне проекта "Большая перемена" в первый день регистрации. Об этом в субботу сообщила пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

"Более 150 тыс. заявок на участие в новом сезоне всероссийского конкурса "Большая перемена" - проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей" - поступило в первый день после старта регистрации", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что новый сезон "Большой перемены" открылся 26 марта 2021 года, подать заявку на участие в конкурсе можно на платформе bolshayaperemena.online до 1 июня.

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" в пятницу поддержал старт второго сезона конкурса "Большая перемена". По данным организаторов, в этом году в проекте впервые смогут участвовать студенты учреждений среднего профессионального образования. Также в отдельном треке конкурса смогут принять участие подростки из-за рубежа, изучающие русский язык и ориентированные на получение образования в России.

Первый конкурс "Большая перемена" прошел в 2020 году. В проекте приняли участие более миллиона старшеклассников. Победителями стали 600 школьников. Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы. Наблюдательный совет организации возглавляет президент РФ.