Полпред рассказал о приоритетах для Мельниченко во главе Пензенской области

ПЕНЗА, 27 марта. /ТАСС/. Реализация нацпроектов и решение вопросов, связанных с выходом из пандемии, станут главными задачами Олега Мельниченко на посту врио губернатора Пензенской области. Об этом в субботу сообщил журналистам после церемонии представления врио главы региона полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров.

В пятницу президент России Владимир Путин назначил Мельниченко, занимавшего должность сенатора от Пензенской области, врио губернатора региона. На этом посту Мельниченко сменил Ивана Белозерцева, который был отстранен от должности в связи с утратой доверия президента.

"Это задачи, которые касаются проблем [выхода из] пандемии, вопросы, связанные с развитием экономики. Здесь надо сказать, что Пензенская область по многим показателям является лидером. Есть потенциал для дальнейшего развития. Также очень приятно, что некоторые вопросы мы предметно обсудили - по реализации национальных проектов и тех проблем и социальных вопросов, которые стоят в их реализации", - сказал Комаров.

Полпред уточнил, что нужно обратить внимание на показатели по нацпроекту "Демография". "Есть потребность в новых местах для учащихся, это вопросы, на которые, наверное, нужно в первую очередь обратить внимание и ими заниматься", - отметил он.

По словам Комарова, в целом у Пензенской области хороший потенциал. "Я считаю, что есть все возможности его реализовывать в системной работе. При этом важно не опираться на общие показатели, а именно понимать, что нужно людям", - пояснил полпред.

Комаров добавил, что уверен в том, что новый врио главы региона успешно справиться со всеми задачами. "У меня полное ощущение, что Олег Владимирович прекрасно владеет ситуацией, и я надеюсь, что у него будет хороший план для решения этих вопросов, и самое главное - понимание проблем людей, чтобы они почувствовали заботу власти и улучшение условий", - заявил он.