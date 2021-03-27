В Пензенской области очереди на прививку от COVID-19 ждут 25 тыс. человек

ПЕНЗА, 27 марта. /ТАСС/. Около 25 тыс. жителей Пензенской области находятся в очереди на вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в субботу врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко, выступая перед представителями власти региона, депутатами и общественностью на церемонии представления его в должности.

"Первая и основная задача, которая сейчас стоит перед нами, это работа по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Мы продолжаем кампанию по вакцинации населения. Я знаю, что имеется необходимый объем вакцины. Но нельзя расслабляться: нужно понимать, что около 25 тыс. человек стоит в очереди на вакцинацию", - отметил Мельниченко.

Он добавил, что в регионе создано 65 пунктов вакцинации, работает шесть мобильных групп. "Мы должны предоставлять качественную медицинскую помощь населению. Мы должны понимать, что ситуация может меняться в худшую сторону", - добавил врио главы региона.

По словам полпреда президента в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игоря Комарова, Пензенская область входит в тройку регионов округа с наибольшим уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией. Комаров также отметил, что в регионе необходимо увеличить охват населения тестированием и вакцинацией.

По данным Минздрава Пензенской области, с начала кампании по вакцинации населения в регион поступило 52 332 дозы препарата "Спутник V". Прививку первым компонентом сделали около 44 тыс. человек, двумя компонентами - 36,2 тыс. человек.

В Пензенской области, по данным на 27 марта, подтверждено 41 610 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 38 280 человек выписаны после выздоровления, 516 человек умерли.

О Мельниченко

В пятницу президент России Владимир Путин назначил Мельниченко, занимавшего должность сенатора от Пензенской области, врио губернатора региона. На этом посту он сменил Ивана Белозерцева, который был отстранен от должности в связи с утратой доверия президента. Белозерцев был задержан 21 марта по делу о получении взятки в размере более 31 млн рублей и заключен под стражу.

Мельниченко является выпускником второго потока так называемой школы губернаторов. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.