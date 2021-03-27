В Японии заразившийся коронавирусом умер, находясь на карантине в аэропорту

ТОКИО, 27 марта. /ТАСС/. Человек, заразившийся коронавирусом, умер, находясь на карантине в японском аэропорту Нарита. Об этом в субботу сообщило Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Отмечается, что это первый подобный случай в стране. Женщина в возрасте старше 50 лет вернулась из Египта 16 марта. После прилета она сдала положительный тест на коронавирус и была оставлена на двухнедельный карантин в аэропорту, где для этого оборудованы специальные зоны. У женщины не наблюдалось симптомов, однако 27 марта она неожиданно умерла.

По последним данным, общее число случаев инфицирования в Японии к настоящему времени превысило 467 тыс., 9 048 человек умерли.