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Пандемия COVID-19

Премьер Баварии призвал ЕС одобрить вакцину "Спутник V" как можно скорее

Маркус Зёдер отметил, что в Европе наблюдаются реальные проблемы с вакцинацией населения
Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер EPA-EFE/PHILIPP GUELLAND
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Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер
© EPA-EFE/PHILIPP GUELLAND

ТАСС, 27 марта. Премьер Баварии Маркус Зёдер призвал Евросоюз как можно быстрее одобрить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

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"Решение об одобрении "Спутника V" следует принять как можно скорее. Мы должны вынести урок из негативного опыта первых поставок [вакцины]. Сейчас ЕС нужно быстро заключить все необходимые контракты, чтобы получить как можно больше вакцины", - заявил Зёдер в опубликованном в субботу интервью газете Passauer Neue Presse, отметив, что в Европе наблюдаются реальные проблемы с вакцинацией населения.

Ранее премьер Баварии в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung призывал Евросоюз "свободнее мыслить" в вопросе допуска вакцин разных производителей в ЕС и выступил за выпуск российского препарата "Спутник V" в Германии.

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 55 странах с общим населением свыше 1,4 млрд человек, в том числе во входящих в ЕС Венгрии и Словакии, которые одобрили препарат в одностороннем порядке. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V". По прогнозам представителя регулятора, регистрация может быть пройдена до конца мая.

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