Мельниченко пообещал решить проблему обманутых дольщиков к концу 2022 года

ПЕНЗА, 27 марта. /ТАСС/. Проблема обманутых дольщиков в Пензенской области будет решена до конца 2022 года. Об этом сообщил врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко, выступая в субботу перед представителями власти региона, депутатами и общественностью на церемонии представления его в должности.

"Задача - это все, что связано с окончательным решением проблемы обманутых дольщиков. Мы должны закончить 2022 год с окончательно решенной проблемой дольщиков на нашей территории. Это наша обязанность перед людьми", - сказал Мельниченко.

В 2019-2020 годах в регионе было введено пять домов обманутых дольщиков: три из них - по процедуре предоставления подрядчику земельных участков в рамках инвестпроекта, два дома - за счет возмещения понесенных затрат из бюджета региона. Общая сумма затрат из регионального бюджета составила более 1,2 млрд рублей.

Ранее наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства принял решение о выплате компенсации по трем домам, еще три объекта планируется завершить через софинансирование Фонда в 2021 году, еще по двум объектам решение пока не принято.

В Пензенской области возникли проблемы с достройкой домов дольщиков, большинство из которых начинала строить компания "Пензастрой". Это дома на улицах Ново-Казанской, Рахманинова, 8 Марта, а также первая и вторая очереди жилых комплексов "Лукоморье" и "Райки". Еще ряд объектов не достроили компании "Декор-Трейд", "Север-Траст" и "Солнечный город". В ноябре 2017 года были определены компании, которые занялись завершением долгостроев. Проблема с достройкой домов коснулась более 1,7 тыс. жителей региона.