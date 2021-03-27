Корпус лучевой терапии больницы в Коммунарке планируют достроить в 2023 году

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Работы по строительству корпуса лучевой терапии больницы в Коммунарке планируют завершить в 2023 году, его площадь составит 9,5 тыс. кв. метров. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"Больница в Коммунарке в будущем станет одним из шести якорных многопрофильных онкологических центров столицы. Здесь появится суперсовременный корпус лучевой терапии площадью 9,5 тыс. кв. метров. Сейчас идет проектирование нового корпуса, его строительство планируется завершить в 2023 году", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

По его словам, в пятиэтажном здании смогут разместить дневной стационар для радиотерапевтического лечения на 20 коек, отделение радиотерапии на 30 коек и внутриполостной терапии на 20 коек, радиологический блок и другие.

Как добавил заммэра, корпус будет оснащен современной техникой, благодаря чему в нем смогут реализовать новейшие диагностические возможности. Например, здесь будет оборудована лаборатория радиоизотопной диагностики, где врачи смогут диагностировать онкологические заболевания на самых ранних стадиях.