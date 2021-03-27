Борис Музенидис умер от последствий COVID-19

АФИНЫ, 27 марта. /ТАСС/. Президент Mouzenidis Group, являющейся одной из крупнейших компаний в сфере российско-греческого туризма, 59-летний Борис Музенидис умер в Москве от последствий, вызванных коронавирусом. Сообщение об этом размещено в субботу на странице группы в Facebook .

"Руководство и сотрудники Mouzenidis Group выражают глубочайшую скорбь в связи со смертью основателя и президента нашего концерна Бориса Музенидиса. Наш президент всегда был источником вдохновения для всех нас в той работе, которую он начал и добросовестно выполнял на протяжении всей своей карьеры. Его любовь к Греции и его видение дают нам силы продолжать его дело", - говорится в тексте.

Свои соболезнования также выразил греческий министр туризма Харис Теохарис. "Печаль и боль при известии о смерти Бориса Музенидиса. Это человек, который упорно трудился в сфере греческого туризма, пионер и первопроходец в данной области. Методично, упорно и настойчивым трудом он реализовал свое видение и наладил мосты между Грецией и Россией", - отмечается в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой министерства туризма.

По данным местного новостного портала Newsbomb.gr, руководитель Mouzenidis Travel посетил международную туристическую выставку в Москве 10 дней назад, но не вернулся домой вместе с другими представителями бизнеса. Его друг рассказал, что Музенидис выглядел немного бледным, но заверил, что с ним все в порядке. На выставке он соблюдал меры предосторожности, был в маске и перчатках. Согласно предварительной информации, предприниматель умер от вызванных коронавирусом осложнений в больнице.

В свою очередь, греческий портал Money-tourism.gr сообщил, что сразу после выставки Музенидис почувствовал первые легкие симптомы коронавируса, но отказался от госпитализации. Они усугубились, и в пятницу вечером его срочно доставили в одну из больниц российской столицы. В субботу утром предприниматель умер от сердечного приступа, так как в прошлом у него были проблемы с сердцем.

Туристический бизнес Музенидиса стал серьезно расширяться с 2013 года, когда он решил заняться чартерными рейсами, и это укрепило его позиции как туроператора. В сотрудничестве с авиаперевозчиком Ellinair компания Mouzenidis Travel стала значительным игроком на рынке, доставляя в Грецию сотни тысяч туристов, напоминает Newsbomb.gr.