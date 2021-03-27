Голландские специалисты надеются снять с мели судно в Суэцком канале в ближайшие дни

По его словам, к месту инцидента направляются два мощных буксира и многофункциональное судно с тяговым усилием в 400 тонн. Все они должны прибыть в выходные дни. Кроме того, вскоре ожидается высокий прилив, благодаря чему уровень воды поднимется дополнительно на 40-50 см. "С помощью этих судов, с учетом уже удаленного песка и высокого прилива, надеемся, нам удастся поставить Ever Given на фарватер в начале следующей недели", - сказал Бердовски.

"Если же это не сработает, придется перейти к плану Б, - продолжил он. - Мы уже устанавливаем краны на берегу, которые должны позволить нам снять контейнеры с палубы на носу. Это позволит облегчить и немного приподнять переднюю часть судна, чтобы упростить снятие с мели".

Недостаток данного плана, по словам специалистов, заключается в том, что его реализация займет больше времени. Речь идет как минимум о 600 контейнерах, и остается непонятным, что с ними делать в дальнейшем. Кругом пустыня, а движение по каналу должно будет немедленно возобновиться. "Сейчас мы играем в шахматы на двух досках одновременно, - сказал Бердовски. - Но мы надеемся, что буксиров, высокого прилива и углубления дна будет достаточно".