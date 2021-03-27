Кравцов считает, что гаджеты не смогут полностью заменить работу школьных учителей

ПСКОВ, 27 марта. /ТАСС/. Современные планшеты и прочие электронные гаджеты не смогут полностью заменить работу педагогов, особенно в классах начальной школы. Такое мнение в субботу высказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов в Пскове, посетив регион с рабочим визитом.

"Ничто не заменит учителя: никакие ни ноутбуки, ни планшеты. Информационные технологии могут быть только в помощь, в дополнение системы образования. И я уверен, что традиционный формат обучения, когда ученики общаются между собой, с учителем, - это и развитие, и воспитание, и передача знаний. <...> Надо посмотреть внимательно те школы, которые полностью (если такие есть школы), перешли на гаджеты и планшеты. Я такой необходимости не вижу. Надо очень хорошо разобраться, особенно если это начальная школа", - сказал Кравцов. Видео с комментарием министра в субботу распространила пресс-служба администрации Псковской области.

По словам Кравцова, традиционный формат преподавания в школах нужно "обязательно сохранить". "Мы в рамках нашей "Цифровой образовательной среды" в нашем проекте оказываем помощь по решению тех проблем в системе образования, когда, допустим, ученик болеет, не может находиться в классе, но он может подключиться к классу и не пропустить урок. А планшеты и гаджеты могут быть лишь вспомогательным средством. Есть установленные Роспотребнадзором определенные требования, надо их учитывать, чтобы не навредить здоровью учеников. Точечно для иллюстрации тех или иных фрагментов урока информационные технологии использовать можно. Они в том числе развивают интерес, мотивацию учеников. Но ни в коем случае не как замена традиционному учебнику, тетрадям, а лишь в дополнение [к ним]", - пояснил министр.

Он также добавил, что специалисты Министерства просвещения РФ проанализировали ситуацию в стране по возрасту учителей. "Средний возраст учителей в нашей стране - 45-47 лет. Много молодых ребят, которые пришли в профессию по зову сердца", - добавил Кравцов.