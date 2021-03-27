В Петербург доставили еще более 53 тыс. доз вакцины "Спутник V"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Фармацевтическая база Санкт-Петербурга в субботу получила еще более 53 тыс. доз вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщили в пресс-службе Смольного.

"На Центральную фармацевтическую базу Санкт-Петербурга сегодня поступила новая крупная партия вакцины "Гам-ковид-вак" ["Спутник V"] - 53 600 доз", - говорится в распространенном пресс-службой сообщении.

В Смольном отметили, что это крупнейшая партия за эту неделю - во вторник фармбаза получила более 39 тыс. доз и еще 9 тыс. доз было доставлено в пятницу.

Ранее в городском комитете по здравоохранению ТАСС сообщали, что вакцинацию первым компонентом вакцины "Спутник V" приостанавливали более чем в 30 пунктах Петербурга из-за недостатка препарата, но продолжали вакцинацию вторым компонентом.

По последним данным, в Санкт-Петербурге выявили 391 799 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 343 948 человек, умерли 12 134. За последние сутки в городе выявили 749 случаев заражения.