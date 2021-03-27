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Facebook навсегда заблокировал страницу иранского телеканала Press TV

Заявленной причиной блокировки стал отказ телеканала "следовать правилам сообщества" соцсети

ТЕГЕРАН, 27 марта. /ТАСС/. Социальная сеть Facebook приняла решение навсегда заблокировать страницу иранского телеканала Press TV, у которой 4 млн подписчиков. Об этом сообщил телеканал в субботу.

"Мы уже пересматривали это решение, и оно не может быть изменено", - приводит Press TV текст сообщения от социальной сети. Заявленной причиной блокировки стал отказ иранского телеканала "следовать правилам сообщества Facebook. Что именно было нарушено, не уточняется.

Press TV является основным иранским телеканалом, вещающим на английском языке, освещает, в том числе, международную политику, общественные явления, культуру и туризм.

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