Уровень безработицы в Пензенской области снизился в 2,7 раза за полгода

ПЕНЗА, 27 марта. /ТАСС/. Уровень регистрируемой безработицы в Пензенской области снизился к марту 2021 года более чем в 2,7 раза по сравнению с пиковыми значениями, зарегистрированными в сентябре 2020 года. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда региона.

"В 2020 году пик по численности безработных граждан пришелся на сентябрь - 34 708 человек. В марте численность безработных, состоящих на регистрационном учете [составляет] 12 659 человек", - отметили в ведомстве.

В процентном отношении уровень безработицы снизился с 5,2% от численности рабочей силы в регионе в сентябре 2020 года до 1,9% в марте 2021 года.

В Пензенской области есть более 17 тыс. вакансий, большинство из них - в сферах здравоохранения, промышленности, строительства и торговли, добавили в министерстве. С начала года на выплату пособия по безработице было направлено около 147 млн рублей.

По данным региональных властей, на снижение уровня безработицы оказали влияние федеральные меры поддержки. В 2020 году на выплату пособий по безработице в регионе направили более 1,5 млрд рублей. Кроме того, более 14 тыс. пензенских компаний воспользовались грантами на решение неотложных задач бизнеса, в том числе на выплату зарплаты. Общая сумма, направленная на решение этой задачи, превысила 800 млн рублей.