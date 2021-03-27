Кравцов: ассоциация учителей естественных наук даст импульс в подготовке кадров для школ

ПСКОВ, 27 марта. /ТАСС/. Созданная Национальная ассоциация учителей естественных наук призвана повысить качество преподавания естественно-научных предметов в российских школах. Об этом заявил в субботу министр просвещения РФ Сергей Кравцов после подписания в Пскове протокола учредительного собрания ассоциации.

"С каждым годом все больше наших школьников при выборе Единого государственного экзамена выбирают биологию, физику и химию. И мы видим интерес молодых ребят именно к предметам естественно-научного направления. Благодарю президента Академии Минпросвещения, которая сегодня работу ведет по повышению квалификации учителей, в том числе учителей естествознания. Уверен, что ассоциация нам даст новый импульс в такой подготовке. Этот симбиоз Курчатовского университета нам позволит повысить качество преподавания естественно-научных предметов. А в целом, как итог, это повысит и даст новый импульс в развитии научных достижений, развития нашего государства", - сказал Кравцов.

По данным пресс-службы администрации Псковской области, в субботу в регионе состоялось подписание протокола учредительного собрания Национальной ассоциации учителей естественных наук. Свои подписи под документов поставили президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, президент Академии Минпросвещения России Исаак Калина, декан химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Степан Калмыков, директор Федерального исследовательского центра "Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова" Екатерина Хлесткина, помощник президента НИЦ "Курчатовский институт" Андрей Николаенко и педагоги естественно-научных дисциплин.

"Очевидно, что наше образование должно быть конкурентным, лучшим в мире, и мы должны готовить людей, которые свободно будут ориентироваться, с одной стороны, в быстро меняющемся мире, а с другой стороны - будут обладать достаточным объемом фундаментальных знаний. И эта задача поставлена перед ассоциацией учителей естественных наук. Важное для науки и в целом для РФ событие произошло на псковской земле. Наша система образования в этом процессе будет принимать самое активное участие", - сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на церемонии.