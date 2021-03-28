В Никосии состоялся марш протеста против карантинных ограничений

НИКОСИЯ, 28 марта. /ТАСС/. Массовая акция протеста против продолжения ограничений, связанных с пандемией нового коронавируса, а также других проблем, с которыми столкнулось кипрское общество, состоялась в субботу в Никосии. Участие в шествии от здания министерства внутренних дел до президентского дворца приняли многочисленные группы активистов.

Участники акции, которых собрала вместе организация под названием "Довольно!", выступили с требованием немедленной отмены комендантского часа и необходимости согласовывать выходы из дома с властями путем отправки СМС-сообщений на специальный номер и получения ответного разрешения на то, чтобы покинуть жилище.

Другие требования демонстрантов, представлявших в основном левые силы политического спектра, охватывали буквально весь перечень социальных проблем и касались оказания поддержки рабочим и всем уязвимым группам населения, ведения борьбы с расизмом и коррупцией, перехода к светской системе образования, увеличения государственного финансирования сфер здравоохранения и образования за счет сокращения расходов на содержание полиции и закупку вооружений. Некоторые даже агитировали за смену общественного строя в виде отказа от капитализма.

Многие демонстранты также призывали власти к скорейшему решению кипрской проблемы и выступали с требованиями открыть все пункты перехода через внутреннюю границу острова, проложенную между территориями проживания греческой и турецкой общин. Они также требовали демонтировать ограждение из колючей проволоки в районе деревни Астромеритис, которое было установлено в буферной зоне с целью воспрепятствовать проникновению на греческий юг острова нелегальных мигрантов из северной его части.

Полиция не сообщила о числе участников акции, однако кадры, продемонстрированные по национальному телевидению, говорят о том, что речь идет о нескольких сотнях демонстрантов. На этот раз марш прошел мирно и без применения полицией спецсредств, которые власти использовали во время февральского несанкционированного марша, также организованного в кипрской столице с целью выражения протеста против карантинных ограничений. Тогда стражи порядка прибегли к задействованию слезоточивого газа и водометов, что для отдельных участников шествия обернулось тяжелыми травмами.

Нынешняя акция протеста состоялась на фоне общего недовольства населения Кипра складывающейся в стране ситуацией. Как показал опрос, опубликованный в четверг Кипрской телерадиовещательной корпорацией, 68% из 1,4 тыс. опрошенных считают, что страна движется в неверном направлении. При этом главной проблемой участники опроса назвали коррупцию, а не пандемию.