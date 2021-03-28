Украина вновь переходит на московское время

КИЕВ, 28 марта. /ТАСС/. Украина в воскресенье в 03:00 по местному времени (04:00 мск) переведет стрелки часов на час вперед, в результате чего окажется в московском часовом поясе. Этот российский фактор заставил правящую в стране партию "Слуга народа" заговорить о необходимости отмены перехода на летнее время, однако соответствующая законодательная инициатива провалилась.

Первый заместитель спикера Верховной рады, член "Слуги народа" Руслан Стефанчук назвал "геополитической задачей" необходимость отказаться от московского времени на Украине и установить единое - киевское. Стефанчук объяснил это тем, что "95% территории Украины находится в пределах часового пояса UTC+2". Соответствующую идею представитель парламента оформил законодательно, подготовив законопроект "Об исчислении времени на Украине".

Документ предполагает отмену сезонного перевода часов и внедряет понятие единого киевского времени, которое должно на час отличаться от московского и действовать среди прочего на территориях, которые Украина считает своими, то есть в российском Крыму, а также в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Сейчас в ДНР и ЛНР действует московское время, республики не переводят стрелки часов. В Республике Крым с 2014 года, когда произошло воссоединение полуострова с Россией, также действует московское время.

Первое чтение законопроект успешно прошел в парламенте 3 марта. Тогда за него проголосовали 277 парламентариев из 266 необходимых. Его окончательное принятие воспрепятствовало бы переводу в ночь на 28 марта стрелок часов на час вперед. Однако 19 марта в ходе второго чтения законопроект не набрал необходимого количества голосов и был отправлен на повторное рассмотрение. В итоге до воскресенья депутаты проголосовать не успели.

Несмотря на неоднозначность отношения к сезонному переводу стрелок часов в украинском обществе и, как оказалось, в парламенте, Стефанчук признал, что этот вопрос не стоит того, чтобы его выносить на референдум, и пообещал решить вопрос силами парламента в будущем.

На Украине действует сезонный перевод часов дважды в год. На летнее время (на час вперед) страна переходит в последнее воскресенье марта, после чего время на Украине совпадает с московским, на зимнее (на час назад) - в последнее воскресенье октября. Впервые Украина начала переводить время на час вперед в 1981 году.