В Норвегии раскритиковали отношение ЕС к "Спутнику V"

ТАСС, 28 марта. Кампания ЕС по вакцинации оказалась неудачной, в частности, по причине ошибочного отношения к российской вакцине "Спутник V". Такое мнение выразила норвежская газета Resett .

Как отмечает издание, альянс рассматривал российскую прививку как опасный коктейль, в то время как она является обычной, классической векторной вакциной.

"Те, кто думал, что они обошли Россию, в лучшем случае были наивны, в худшем - сознательно лгали. Русские превосходят нас в таких науках, как физика, химия, фармакология, а также в авиакосмических и военных технологиях", - утверждается в авторской статье. "Русофобия вынуждает ненависть вытеснять рациональное мышление", - добавляет автор статьи.