{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Норвегии раскритиковали отношение ЕС к "Спутнику V"

Газета Resett считает, что кампания ЕС по вакцинации оказалась неудачной, в частности, из-за ошибочного отношения к российской вакцине

ТАСС, 28 марта. Кампания ЕС по вакцинации оказалась неудачной, в частности, по причине ошибочного отношения к российской вакцине "Спутник V". Такое мнение выразила норвежская газета Resett.

На эту тему
Российские вакцины от коронавируса. Характеристики и особенности исследований
Российские вакцины от коронавируса.

Как отмечает издание, альянс рассматривал российскую прививку как опасный коктейль, в то время как она является обычной, классической векторной вакциной.

"Те, кто думал, что они обошли Россию, в лучшем случае были наивны, в худшем - сознательно лгали. Русские превосходят нас в таких науках, как физика, химия, фармакология, а также в авиакосмических и военных технологиях", -  утверждается в авторской статье. "Русофобия вынуждает ненависть вытеснять рациональное мышление", - добавляет автор статьи. 

Теги
НорвегияПандемия COVID-19
В Ростовской области до конца года выйдет документальный фильм о преступлениях нацистов
В него войдут уникальные архивные кадры, снятые в годы войны
Читать полностью