Члены ОНК посетили Навального после его жалоб на проблемы с медицинским обслуживанием

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимирской области отреагировали на жалобу Алексея Навального о якобы некачественном медицинском обслуживании и посетили исправительную колонию (ИК) №2, чтобы проследить за обеспечением заключенного медикаментами. Об этом сообщается на сайте Общественной палаты РФ.

Ранее адвокат Ольга Михайлова после посещения Навального в колонии сообщила ТАСС о том, что заключенный испытывает сильные боли в спине и не может наступать на одну ногу. По данным регионального УФСИН, плановое медобследование показало удовлетворительное состояние здоровья Навального.

"Сегодня мы посетили колонию и встретились с Алексеем Навальным для выяснения проблем с его здоровьем и организацией медицинского обслуживания. В ходе беседы мы выяснили, что у него болит нога, и он попросил оказать содействие в получении уколов "Диклофенака" для снятия болевого синдрома", - передаются в сообщении слова председателя ОНК Вячеслава Куликова.

По его словам, Навальный продолжает ходить самостоятельно, других пожеланий, кроме обеспечения указанным лекарством, он не высказал. "Мы проверили медицинскую документацию в медицинской части ИК и убедились, что заявка на данный медицинский препарат от Алексея Навального официально зафиксирована. Мы попросили медиков обратить на это внимание и в случае необходимости провести дополнительное медицинское обследование", - цитируют Куликова в сообщении.

Симоновский суд Москвы 2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений. По данным адвоката, блогеру предстоит провести в колонии чуть более двух с половиной лет. Его перевели в ИК-2 в Покрове из СИЗО "Кольчугино" для отбывания наказания.