Профильные комитеты Думы поддержали запрет на услуги суррогатных матерей для иностранцев

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Профильные комитеты Госдумы поддержали законопроект, лишающий иностранцев возможности пользоваться услугами суррогатных матерей в России, документ направлен в правительство РФ. Об этом ТАСС сообщила член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Маргарита Павлова, которая входит в рабочую группу по разработке законопроекта.

"При подготовке законопроекта получена поддержка профильных комитетов ГД РФ: комитета по вопросам семьи, женщин и детей, комитета по охране здоровья, комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, комитета по безопасности и противодействию коррупции. В настоящее время получены замечания, не касающиеся основных концептуальных вопросов, с учетом того, что большинство стран запретили или существенно ограничили суррогатное материнство", - пояснила сенатор.

Она добавила, что в настоящее время законопроект направлен для заключения в правительство России. "Мы надеемся, что совокупная позиция комитетов Государственной думы, Совета Федерации и чаяния большинства граждан, которые надеются на скорейшее принятие законопроекта, будут услышаны правительством РФ, Минздравом РФ, которые займут конструктивную позицию и поддержат так нужный стране закон", - подчеркнула Павлова.

Закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" предлагается дополнить нормой, согласно которой "право на применение технологий суррогатного (замещающего) материнства имеют исключительно имеющие гражданство РФ или вид на жительство в РФ и состоящие в зарегистрированном браке между собой мужчина и женщина" в возрасте не старше 55 лет и не младше 25 лет. Причем обратиться за такой помощью они смогут не ранее чем через год после регистрации брака.

Законопроектом уточняется, что обратиться к суррогатной матери можно только в том случае, если супруга не может родить ребенка по медицинским показаниям, что установлено консилиумом врачей.