Число выявленных в России за неделю случаев COVID-19 стало минимальным с сентября

С 22 по 28 марта штаб сообщил о 62 963 заболевших. Это на 5% меньше, чем неделей ранее, когда стало известно о 66 261 новом случае заражения в стране.

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных в России за семь дней случаев заражения коронавирусом оказалось минимальным с сентября прошлого года, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией. Уже две недели подряд в стране выявляют не больше 10 тыс. заразившихся в сутки.

В последний раз меньше заболевших в России за неделю выявляли 21-27 сентября прошлого года, тогда штаб отчитался о 48 039 инфицированных.

В общей сложности с начала пандемии в стране зарегистрировали 4 519 832 случая заражения. Это примерно 3,1% населения.

За последние семь дней в России выявляли в среднем менее 6,2 новых случая в сутки на каждые 100 тыс. жителей. Это минимум с начала октября.

Коэффициент распространения коронавируса по итогам недели остался на прежнем уровне - 1,01, свидетельствуют подсчеты ТАСС.

Выздоровевшие

Число выздоравливающих после заражения коронавирусом в России стабильно превышает количество выявляемых за неделю случаев. При этом оно продолжает снижаться: с 22 по 28 марта штаб сообщил о 69 733 выписанных пациентах против 74 266 с 15 по 21 марта.

Доля уже вылечившихся россиян, в прошлое воскресенье составлявшая 91,3% от общего числа заболевших, за семь дней увеличилась до 91,6%.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, продолжает сокращаться. Если 21 марта оно равнялось 292 444, то 28-го - 282 964, следует из публикаций оперативного штаба.

Умершие

С 22 по 28 марта в России зарегистрировали 2 710 летальных исходов из-за коронавируса. Это почти на 8% меньше, чем на предыдущей неделе, и минимум с ноября прошлого года.

Показатель летальности из-за спада заболеваемости при этом продолжает расти - за неделю он увеличился с 2,13% до 2,16%, приближаясь к среднему уровню по миру.

Всего, по информации штаба, с начала пандемии в стране умерли 97 740 заболевших. При этом следует иметь в виду, что данные штаба являются неполными: он учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти и это удалось оперативно подтвердить.

Основные очаги

В Москве, которая остается главным очагом эпидемии в России, заболеваемость в последние две недели остается примерно на одном уровне: если с 15 по 21 марта штаб сообщил о 11 069 заразившихся в столице, то с 22 по 28 марта - о 11 088.

При этом в Санкт-Петербурге число подтверждаемых случаев заражения быстро снижается: за последние семь дней в городе выявили 5 520 инфицированных против 6 395 неделей ранее. В воскресенье стало известно о 701 новом случае, для Петербурга это минимум с 22 октября прошлого года.

В Подмосковье заболеваемость по сравнению с предыдущей неделей сократилась незначительно: с 22 по 28 марта в области подтвердили 3 989 случаев заболевания, тогда как с 15 по 21 марта - 4 069.

Ситуация в стране

В целом распространение инфекции замедляется почти по всей стране. В Северо-Западном федеральном округе за счет улучшения ситуации в Петербурге и ряде других регионов на этой неделе выявили на 11,6% меньше заболевших, чем на прошлой. На Дальнем Востоке снижение составило 9,7%, на Урале - 7,6%, в Сибири - почти 6,5%.

В Приволжье число подтвержденных случаев оказалось на 5,5% меньше, чем за предыдущие семь дней. В Нижегородской области, которая является основным очагом эпидемии в этом округе, в воскресенье выявили минимум заразившихся с 16 октября прошлого года.

Менее значительным оказалось снижение заболеваемости в Южном и Центральном федеральных округах - на 2,1% и 1,5% соответственно. На Северном Кавказе показатель при этом даже вырос - на 0,8%, свидетельствуют подсчеты ТАСС.